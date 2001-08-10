В областном центре пройдет музыкальный фестиваль для детей и молодежи

Управление культуры администрации Южно-Сахалинска и городской камерный оркестр приглашают жителей и гостей областной столицы на мероприятия, которые пройдут в рамках «II Дальневосточного музыкального фестиваля для детей и молодежи». Торжественная церемония его открытия состоится в воскресенье, 10 декабря, в ДК «Родина». Начало в 19.00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.

Как рассказали в городском камерном оркестре, в этот вечер для всех гостей мероприятия будет звучать живая классическая музыка именитых композиторов XVIII-XX веков в исполнении участников фестиваля. Это солисты, победители престижных всероссийских и международных конкурсов, учащиеся и педагоги музыкальных школ Южно-Сахалинска, Сахалинской и Амурской областей, а также Хабаровского края. Ребятам представится возможность выступить на одной сцене с оркестром и поучиться у опытных музыкантов исполнительскому искусству.

Кроме того, в рамках фестиваля руководитель городского камерного оркестра Тигран Ахназарян представит свою авторскую версию сказки Э.Гофмана «Щелкунчик». Также запланированы оригинальные номера и премьеры по произведениям А.П. Чехова и А.С. Пушкина.

Фестиваль будет проходить с 10 по 17 декабря на различных творческих площадках:

- 11 декабря, с. Березняки, 14.00, Дом культуры - моноспектакль по повести А.С. Пушкина «Метель» (мастер художественного слова Марина Кунцевич, г. Хабаровск).

- 13 декабря, Южно-Сахалинск, 16.00, Дворец детского (юношеского) творчества - «Щелкунчик» (музыка из балета П.И. Чайковского на сюжет одноименной сказки Э.Гофмана, авторская версия Тиграна Ахназаряна). Эта программа также будет исполнена для жителей Невельска (14 декабря), Холмска (14 декабря), Синегорска (15 декабря).

- 16 декабря, Южно-Сахалинск, 14.00, ЦДМШ - концерт с участием лауреатов международных конкурсов солистов Елены Голик и Ольги Облицовой, г. Комсомольск-на-Амуре.

Завершится фестиваль 17 декабря большим гала-концертом на сцене ДК «Родина». Начало в 19.00.

Отметим, что вход на все мероприятия «II Дальневосточного музыкального фестиваля для детей и молодежи» свободный.