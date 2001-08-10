Победители и лауреаты конкурса «Грани мастерства» выступили на гала-концерте
В Сахалинском колледже искусств состоялся гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса «Грани мастерства».
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства, фестиваль-конкурс проходил девятый раз. Участие в нем принимали преподаватели детских школ искусств и музыкальных школ практически со всей Сахалинской области. Всего на конкурс заявки подали более тридцати участников. Конкурсная комиссия выявляла лучших в нескольких номинациях: «Художественное слово», «Сольное пение», «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты».
По признанию членов жюри, состав участников нынешнего фестиваля-конкурса подобрался очень профессиональный. Было даже принято решение увеличить количество лауреатских мест.
Дипломами лауреатов 1 степени были отмечены Владимир Попов из детской музыкальной школы №1 областного центра, Александр Пятаченко из Томаринской школы искусств, а также квартет «Folk Fashion» из детской школы искусств «Этнос».
Дипломы лауреатов 2 степени вручили сразу пяти конкурсантам: Юлии Трониной из анивской школы искусств, Виталию Огай из детской музыкальной школы №1, Николаю Чуприну из невельской школы искусств, ансамблю балалаечников из музыкальной школы № 1 Южно-Сахалинска, а также ансамблю русских народных инструментов «Калинка» из ДШИ №1.
Дипломы лауреатов 3 степени получили Ирина Славгородская и Арина Алехина школы искусств села Стародубское, ансамбль «Элегия» из анивской школы искусств и камерный ансамбль поронайской школы искусств.
«Накануне гала-концерта конкурсная комиссия в течение дня отбирала победителей и призеров, - рассказала член жюри, директор сахалинского областного научно-методического центра в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. - И скажу вам, выбрать тех, кто выступит в гала-концерте, нам с коллегами было очень непросто. Уровень профессионального мастерства участников действительно высочайший. В этом сумели убедиться все, кто попал на награждение и выступление победителей конкурса. Очень радует, что среди участников много не только опытных педагогов, но и молодых специалистов, которые также демонстрируют высокий уровень подготовки».
На этом конкурсная деятельность преподавателей сахалинских музыкальных школ и школ искусств не заканчивается. В этом учебном году им еще предстоит продемонстрировать свое мастерство в нескольких конкурсах. Также порадовать публику они смогут в рамках различных концертов. Ну а приобрести дополнительные знания у них представится возможность в рамках семинаров, мастер-классов и творческих встреч.
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