В Южно-Сахалинске поздравили лучших волонтеров

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию международного дня добровольца, состоялось в стенах областной универсальной научной библиотеки. По традиции в конце года центр молодежных инициатив отмечает ребят, внесших значительный вклад в развитие добровольчества в Южно-Сахалинске.

В этом году дата приобрела особый статус. Ведь праздник День волонтера официально утвержден указом президента России Владимиром Путиным, а 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера.

Как рассказали ТИА «Острова» в центре молодежных инициатив, с праздником собравшихся поздравили заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина и начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.

- Это здорово, что появился праздник День волонтера. Ведь помощь ближнему - это одно из самых главных человеческих качеств. Сегодня без вашей помощи не обходится ни одно крупное мероприятие муниципального или областного уровней. В год Волонтера нам с вами предстоит большая работа по подготовке к международным спортивным играм «Дети Азии». Задачу по поддержке волонтерства перед нами ставит мэр города Сергей Надсадин, - сказала Елена Завязкина, и вручила благодарственные письма волонтерам, показавшим высокие результаты в общественной деятельности.

Волонтерский центр был создан в апреле 2016 года. На сегодняшний день в активе более 400 добровольцев. В нынешнем году они приняли участие в организации и проведении 120 мероприятий.

- В этом году в волонтерское движение Южно-Сахалинска влилось много новых ребят. При чем это не только школьники и студенты, но и работающая молодежь. Это здорово, что ребята интересуются добровольчеством, с радостью помогают в различных мероприятиях и проектах, реализуют собственные мероприятия, - сказал директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

- Добровольчеством я уже занимаюсь три года. За это время поучаствовала во множестве мероприятий: День Победы, 1 мая, различные профилактические акции, спортивные события, в акциях «Помоги собраться в школу» и от «Чистого сердца» и др. У меня есть мечта самостоятельно организовать праздничный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тем более волонтерская деятельность дает нам организаторские знания - отметила волонтер Екатерина Кулинченко.

- Волонтерство дает возможность дарить людям добро, радость, улыбки. Энергетически заряжаешься от других положительными эмоциями и на душе от этого становится теплее, - поделилась волонтер Екатерина Першина.

ЦМИ оказывает методическую помощь образовательным учреждениям в которых уже созданы или только появляются свои добровольческие отряды. Для них проводятся семинары и тренинги. Сегодня волонтерские объединения успешно работают в 24 школах.

- История волонтерства тесно связана с историей России. Мы все помним тимуровцев. Сегодня каждый из вас вносит свою лепту в написание новейшей истории этого движения, - сказала Анастасия Киктева.

Значимым событием для добровольческого движения стало появление волонтерских книжек. Она является своеобразным аналогом трудовой и в нее заносятся сведения о всех добрых делах. Документ дает преференции при поступлении в некоторые российские ВУЗы. Обладателями таких документов уже стали 60 ребят, еще 29 волонтерам их вручил Олег Гортованов.

Также на мероприятии состоялась презентация концепции конкурса «Доброволец года — 2018». Он будет проходить в течение всего следующего года. Волонтерские отряды школ, предприятий, некоммерческих общественных организаций и частные лица могут рассказать о своих добрых делах в социальном, патриотическом, спортивном и событийном направлениях.