В Сахалинском колледже искусств пройдет рождественский фестиваль
С 14 по 23 декабря Сахалинский колледж искусств в Южно-Сахалинске приглашает всех любителей классической, народной, эстрадной музыки на традиционный фестиваль «Рождественские встречи».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе колледжа искусств, уже восьмой год подряд, по сложившейся традиции, в канун нового года студенты и преподаватели, солисты, ансамбли и лучшие коллективы заведения, дарят зрителям интересную музыкальную программу.
Рождественские встречи - это новые страницы классической музыки разных временных отрезков, стилей и направлений. Каждый концерт неповторим, уникален и рассчитан на зрителей разного возраста, вкусов и подготовленности.
Фестиваль объединит на одной сцене пять концертов: камерной и народной музыки, вокально-хоровой вечер и эстрадно-джазовую программу. Специальное представление «Фиксики-шоу» артисты подготовили и для детей, который станет интересен и взрослым, родителям и всей семье.
Рождественские вечера стали уже традиционными в рамках областных культурных и культурно-образовательных программ и мероприятий. Они зарекомендовали себя как безусловное украшение культурного ландшафта Сахалинской области.
Программа «Рождественского фестиваля»:
14 декабря Вечер камерной музыки 18-00
18 декабря Эстрадно-джазовый концерт 18-00
21 декабря Вечер вокально-хоровой музыки 18-00
22 декабря Концерт народной музыки 18-00
23 декабря Детский концерт Фиксики-шоу 10-00 и 12-00
Все концерты бесплатные, вход свободный. Продолжительность взрослых концертов 1 час - 1 час:20 минут,
Продолжительность детского концерта 55 минут.
Адрес: ул. Чехова, дом 6
Сахалинский колледж искусств, концертный зал. Тел.:43-42-88
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