Книга «Остров Сахалин» повторила путешествие автора наоборот
Издание книги «Остров Сахалин» на сербскохорватском языке фактически повторило путешествие Антона Павловича, предпринятое в 1890 году. Только это был «маршрут наоборот». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе музея книги Чехова.
Издение «Остров Сахалин» было приобретено ученым Неманьей Глинтичем в Сербии и привезено в г. Гуанчжоу (Китай). Далее книга отправилась в г. Шэньчжэнь, оттуда в Гонконг и далее в Москву. Из столицы России путевые записки Чехова вновь были отправлены на Сахалин.
Можно сказать, что издание книги на сербскохорватском фактически повторило путешествие Антона Павловича, предпринятое в 1890 году. Только это был «маршрут наоборот»: сначала путешествие по Азии, а потом из Москвы на Сахалин. Как известно, с каторжного острова Чехов отправился морским путем по маршруту Гонконг-Сингапур-Коломбо и далее. На Сахалин же, наоборот, держал путь через всю Россию, выехав из Москвы.
Неманья Глинтич – преподаватель Белградского университета (Республика Сербская). В настоящее время он работает в Китае в Гуандунском университете. В 2015 году Неманья Глинтич впервые посетил остров Сахалин на международной конференции «Остров Сахалин – открытый финал», где выступил с докладом по произведению «Палата №6». Се6рбский ученый периодически публикует свои статьи в сборниках сахалинских региональных и международных конференций, в том числе «Чеховских чтениях».
Книга является большой библиографической редкостью, потому что издана на сербохорватском языке в уже несуществующей стране – Югославии.
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» располагает самой большой коллекцией переводов книги на французский, английский, немецкий, испанский, японский и другие языки. Настоящее издание займет достойное место в музейной экспозиции.
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