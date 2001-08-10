В областной библиотеке Южно-Сахалинска поздравят писателей

25 декабря в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится торжественный вечер «И так дорого каждое слово!», посвящённый пятидесятилетию Сахалинского отделения союза писателей России. Организатором мероприятия выступает центр чтения СахОУНБ.

В июне 1967 года правление союза писателей РСФСР приняло решение о создании на Сахалине писательской организации. Литературные силы области к тому времени представляли члены союза писателей СССР Владимир Санги, Иван Белоусов, Евгений Лебков, Николай Максимов, Ким Цын Сон. Официальное открытие писательской организации вылилось в большой литературный праздник. На Сахалин прибыли руководители правления СП РСФСР во главе с его председателем Леонидом Соболевым. 18 июля в присутствии гостей состоялось первое учредительное собрание писателей области. Ответственным секретарём был избран поэт И. Белоусов, возглавлявший организацию до 1988 года. В дальнейшем его на этом посту сменил Н. Тарасов. Весомо прозвучали слова, сказанные в тот день на писательском собрании Л. Соболевым: «Теперь мы с полным основанием можем сказать, что владения российской литературы простираются от Балтики до Тихого океана…».

Все эти годы наши писатели активно участвовали в общероссийской литературной жизни. Их произведения в разные годы выходили в центральных книжных издательствах «Советский писатель», «Современник», «Молодая гвардия», «Детская литература», «Воениздат» и других, печатались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Наш современник», «Звезда Востока», «Байкал», «Волга». «Дальний Восток», «Сибирские огни», «Нева», «Аврора», «Огонёк», «Юность», «Смена», «День и Ночь», в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», в альманахах «Поэзия», в антологиях и в других изданиях.

Весьма значимыми для областной культуры стали литературные события последних лет: приезд группы писателей международного пен-клуба: Юрия Кублановского, Светланы Кековой, Петра Алешковского, Ирины Ермаковой и других для участия в Международной Чеховской конференции, посвящённой 150-летию писателя осенью 2010 года. В том же году посетил Сахалин и провёл ряд творческих встреч на юге острова выдающийся российский прозаик Анатолий Ким. Оставил свой след и первый Фестиваль патриотической книги «О России – с любовью» с участием известных писателей Льва Аннинского, Алексея Варламова, Светланы Берсеневой, главного редактора журнала «Юность» поэта Валерия Дударева, прозаиков Игоря Михайлова и Александра Яковлева (2011). В 2014 году в Сахалинской области прошёл второй межрегиональный фестиваль патриотической книги «От Байкала до Тихого океана», в рамках мероприятий министерства культуры Сахалинской области, посвящённых Году культуры в Российской Федерации. В творческую группу фестиваля вошли 12 членов Союза писателей России из городов Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. В октябре этого, юбилейного для писателей года, состоялся III межрегиональный фестиваль патриотической книги «О России – с любовью». Гостями Сахалина стали писатели П. В. Басинский (Москва), М. Теплякова (Суздаль), Б. Щукин (Новосибирск), Г. Прашкевич (Новосибирск), Е. Мамонтов (Красноярск), М. Саввиных (Красноярск). В 2015 году по гранту губернатора Сахалинской области приняли участие в островных днях литературы московские писатели Б. Д. Минаев и В. М. Недошивин, а в 2016 – писатели Крыма.

Сегодня на Сахалине продолжают плодотворную творческую работу прозаики и поэты, члены союза писателей России: Владимир Санги, Сергей Ян, Николай Тарасов, Владимир Плотников, Людмила Баженова, Владимир Семенчик, Анна Сафонова, Вадим Горбунов, Роман Хе, Ирина Левитес, Анатолий Орлов, Владимир Гринь, Вячеслав Каликинский, Владимир Губин, Елена Намаконова, Елена Шевич, Лидия Кисенкова.

За свои книги писатели в последние годы неоднократно становились лауреатами премий Сахалинского фонда культуры, премий губернатора Сахалинской области, всероссийских литературных премий: имени И. П. Белкина (И. Левитес), Горьковской литературной премии (В. Семенчик), были победителями творческих конкурсов, проводимых ежегодно журналом «Дальний Восток», издательством «Росмэн» и других. Все они продолжают публиковаться в российских журналах, издают книги, работают с творческой молодежью.

В творческой части литературно-музыкального вечера, посвящённого 50-летию Сахалинского регионального отделения союза писателей России, островные писатели представят отрывки из своих новых произведений, поделятся своими замыслами, ответят на вопросы аудитории. К литературно-музыкальному вечеру будет оформлена книжная выставка «На самом краешке России…», на которой будут представлены авторские книги и коллективные сборники писателей Сахалина.

Вечер состоится 25 декабря в 17.30 в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, 1 этаж, по адресу: Хабаровская,78. Телефон для справок (4242) 45-25-02, центр чтения СахОУНБ. Вход свободный.