В музее книги А. П. Чехова пройдет спектакль театра теней

В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет спектакль театра теней в рамках проекта «Силуэтная магия Семёна Надеина».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе музея, спектакль по мотивам сказки Семена Надеина «Ингки» покажут гостям музея одиннадцать школьников возраста 7-9 лет из театрального кружка «Золотой ключик» центра народной культуры «Радуга», руководитель которого Анна Петросян.

Дети впервые работали с силуэтами в теневом театре. Режиссер-постановщик Анна Петросян в течении двух месяцев провела с ребятами более двадцати репетиций, чтобы подготовиться к спектаклю. Жанр искусства театр теней наиболее ярко отражает творчество Семена Надеина, ведь он основан на движении силуэтов. В спектакле использованы исключительно силуэты, созданные мастером. Действие будет проходить в атмосфере интерактивной комнаты, где гости смогут расположиться в креслах на мягком ковре.

Чтобы попасть на спектакль нужно записаться по тел. 43-65-09. Количество мест ограничено.

Проект создан при поддержке компании «Сахалин Энерджи» и Ассоциации музеев Сахалинской области и участии МБУ ЦНК «Радуга».