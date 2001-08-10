В музее книги А. П. Чехова пройдет спектакль театра теней
В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдет спектакль театра теней в рамках проекта «Силуэтная магия Семёна Надеина».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе музея, спектакль по мотивам сказки Семена Надеина «Ингки» покажут гостям музея одиннадцать школьников возраста 7-9 лет из театрального кружка «Золотой ключик» центра народной культуры «Радуга», руководитель которого Анна Петросян.
Дети впервые работали с силуэтами в теневом театре. Режиссер-постановщик Анна Петросян в течении двух месяцев провела с ребятами более двадцати репетиций, чтобы подготовиться к спектаклю. Жанр искусства театр теней наиболее ярко отражает творчество Семена Надеина, ведь он основан на движении силуэтов. В спектакле использованы исключительно силуэты, созданные мастером. Действие будет проходить в атмосфере интерактивной комнаты, где гости смогут расположиться в креслах на мягком ковре.
Чтобы попасть на спектакль нужно записаться по тел. 43-65-09. Количество мест ограничено.
Проект создан при поддержке компании «Сахалин Энерджи» и Ассоциации музеев Сахалинской области и участии МБУ ЦНК «Радуга».
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Электроснабжение на Сахалине восстановлено
- 10:19 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили женщину
- 11:09 Сегодня Молодым южносахалинцам предлагают подработать на благо города
10:26 Сегодня Лыжный сезон в Южно-Сахалинске откроют на «Санте»
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
09:08 11 Декабря У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
Выбор редакции
- 14:55 Сегодня В южно-сахалинских школах будут проводить инвентаризацию электронных проездных
- 13:20 Сегодня «Сахалин» выйдет за сетку против команды «Уралочка-НТМК»
- 11:59 Сегодня Сахалинка вышла на четвертое место в многодневной лыжной гонке
- 11:18 Сегодня Стало известно расписание итоговых экзаменов 2018 года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
14:15 Сегодня ddffd
- 15:04 1 Декабря Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?