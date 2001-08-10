Известный иллюзионист повел урок для артистов Чехов-центра

Южно-сахалинский Чехов-центр традиционно к зимним праздникам готовит две новогодние сказки: и пока на большой сцене репетируют спектакль «По щучьему велению», в фойе театра происходят настоящие чудеса. На репетицию выездного представления «Волшебная ночь, или когда оживают игрушки» был приглашен известный сахалинский фокусник-иллюзионист Александр Высоков. Он провел для артистов театра урок волшебства и магии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре театра.

По сюжету сказки, написанной известным драматургом Анной Богачевой, в новогоднюю ночь Дед Мороз оживляет игрушки. Кукле, Зайцу, Медведице и Попугаю предстоит разобраться, почему они вдруг стали не нужны девочке.

Режиссер спектакля Наталья Шаркова считает, что эта история о настоящей дружбе, и она непременно должна быть наполнена чудесами и волшебством: «В сказке весельчак и балагур Попугай показывает детям интересные фокусы. Чтобы наши артисты мастерски справились с поставленной задачей, мы пригласили настоящего профессионала. Александр Высоков не только дал мастер-класс, но и поделился своим секретами, чтобы артисты могли упражняться в мастерстве».

Новогоднее представление «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки» - выездная сказка для детских садов и школ, в ней много интерактивных приемов, когда маленькие зрители становятся полноправными участниками театрального действия. Также спектакль-утренник можно будет увидеть в Чехов-центре 7 и 8 января 2018 года.