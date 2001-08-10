Известный иллюзионист повел урок для артистов Чехов-центра
Южно-сахалинский Чехов-центр традиционно к зимним праздникам готовит две новогодние сказки: и пока на большой сцене репетируют спектакль «По щучьему велению», в фойе театра происходят настоящие чудеса. На репетицию выездного представления «Волшебная ночь, или когда оживают игрушки» был приглашен известный сахалинский фокусник-иллюзионист Александр Высоков. Он провел для артистов театра урок волшебства и магии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре театра.
По сюжету сказки, написанной известным драматургом Анной Богачевой, в новогоднюю ночь Дед Мороз оживляет игрушки. Кукле, Зайцу, Медведице и Попугаю предстоит разобраться, почему они вдруг стали не нужны девочке.
Режиссер спектакля Наталья Шаркова считает, что эта история о настоящей дружбе, и она непременно должна быть наполнена чудесами и волшебством: «В сказке весельчак и балагур Попугай показывает детям интересные фокусы. Чтобы наши артисты мастерски справились с поставленной задачей, мы пригласили настоящего профессионала. Александр Высоков не только дал мастер-класс, но и поделился своим секретами, чтобы артисты могли упражняться в мастерстве».
Новогоднее представление «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки» - выездная сказка для детских садов и школ, в ней много интерактивных приемов, когда маленькие зрители становятся полноправными участниками театрального действия. Также спектакль-утренник можно будет увидеть в Чехов-центре 7 и 8 января 2018 года.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Электроснабжение на Сахалине восстановлено
- 10:19 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили женщину
- 11:09 Сегодня Молодым южносахалинцам предлагают подработать на благо города
10:26 Сегодня Лыжный сезон в Южно-Сахалинске откроют на «Санте»
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
09:08 11 Декабря У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
Выбор редакции
- 14:55 Сегодня В южно-сахалинских школах будут проводить инвентаризацию электронных проездных
- 13:20 Сегодня «Сахалин» выйдет за сетку против команды «Уралочка-НТМК»
- 11:59 Сегодня Сахалинка вышла на четвертое место в многодневной лыжной гонке
- 11:18 Сегодня Стало известно расписание итоговых экзаменов 2018 года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
14:15 Сегодня ddffd
- 15:04 1 Декабря Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?