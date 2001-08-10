Сахалинский областной художественный музей открывает выставку «Букет фантазий»

В Сахалинском областном художественном музее Южно-Сахалинска состоится открытие выставки «Букет фантазий», где будут представлены работы члена Сахалинского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Нины Николаевны Наумовой .

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе музея, в поисках новых способов творческой самореализации, художница воплощает свои идеи, мысли, видение мира с помощью ткани и красок в технике – батик. Более двадцати произведений будут представлены в данной технике из фондов Сахалинского областного художественного музея и личной коллекции художницы.

Более семидесяти экспонируемых на выставке работ покажут безграничный полет фантазии, эмоциональную окраску каждого произведения и глубокую философскую нагрузку.

Николаевна Наумова родилась в маленьком поселке Дуэ в Александровск - Сахалинском районе. Окончила художественно - графический факультет Хабаровского педагогического института и, вернувшись обратно на остров, продолжила развиваться в выбранных направлениях и как педагог и как художник.

Среди заслуг в педагогической сфере - звание заслуженного педагога области. Уже более двадцати лет Нина Николаевна преподает в детской художественной школе областной столицы. Творческая биография насчитывает более десяти персональных выставочных проектов и более сорока - в качестве участника.

Нина Николаевна Наумова - одна из самых ярких островных представителей авангардного искусства. Творческие эксперименты с использованием различных техник и форм предстанут перед жителями и гостями города.