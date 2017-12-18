Детская интерактивная выставка ждет сахалинцев в музее книги Чехова

Детская интерактивная выставка «Остров открытий» начала свою работу 15 декабря в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Необычная выставка дает возможность детям самостоятельно позвать мир, изучать зоологию, ботанику, анатомию, палеонтологию и другие науки. Здесь можно потрогать экспонаты, определить следы животных, понюхать разные пряности, послушать морскую раковину и многое другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе музея.

Первыми с экспонатами выставки познакомились ученики 3 класса СОШ № 1 и участники Образцового хореографического ансамбля «Искорки», который также исполнили на церемонии открытия танец «В роще калины».

«На этой выставке просто необходимо все трогать, исследовать, искать ответы на различные задания и вопросы. Путешествие по острову открытий будет интересно каждому посетителю. Приходите всей семьей! Напоминаем, что вход в музей для детей бесплатный!» - пригласила и.о. директора музея Евгения Фирсова.

Выставка будет работать до 22 января 2018 г. В период работы будут проводиться по предварительным заявкам интерактивные занятия, мастер-классы. Приглашаем юных участников пройти познавательные квесты, научиться работать в команде и совершить маленькие открытия. Запись по тел. 43-65-09.

Проект «Остров открытий» из фондов Государственного биологического музея им. Климента Тимирязева реализуется Литературно-художественным музеем книги Чехова «Остров Сахалин» при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» и ассоциации музеев Сахалинской области.