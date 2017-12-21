Молодые художники поучаствовали в сахалинском конкурсе «Новые имена»

В Южно-Сахалинске начал работу XI-й Сахалинский фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Новые имена». Начиная с этого года мероприятие получило статус межрегионального. Кроме участников с Сахалина и Курильских островов, свои работы здесь выставляют молодые художники из Хабаровского края, Магаданской и Амурской областей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства.

«Мы проводим этот фестиваль, чтобы у нашей молодежи была возможность показать свои работы широкой аудитории, — отметила директор Сахалинского областного научно‐методического центра образования в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Причем нам удалось расширить географию участников. Фактически сейчас в Дальневосточном регионе создаётся практическая база изучения и обобщения опыта работы преподавателей с художественно одарёнными детьми».

Мероприятие проводит министерство культуры и архивного дела Сахалинской области совместно с Сахалинским областным научно-методическим центром по образованию в сфере культуры и искусства. Участниками фестиваля «Новые имена» стали 95 школьников и студентов из 21 образовательного учреждения – детских художественных школ, школ искусств, коллежей искусств в возрасте от 10 до 22 лет.

Дипломы лауреатов 3-й степени были вручены Надежде Деревцовой, Татьяне Антиповой-Кириной и Станиславу Ковалеву из детской художественной школы Южно-Сахалинска, Елене Сумароковой из невельской детской школы искусств, Анастасии Черных из сахалинского колледжа искусств, Диане Бушуевой из углегорской детской школы искусств «Гармония».

Лауреатами 2-й степени стали Екатерина Шарапова из холмской детской школы искусств, Элеонора Воронина из детской школы искусств Корсакова, Алина Чупрасова из детской школы искусств посёлка Ягодное Магаданской области, Валерия Ден, Анфиса Ульянова и Ангелина Бабич из детской художественной школы Южно-Сахалинска, а также Анай-Хаак Симчит из охинской детской школы искусств №2.

Дипломов лауреатов фестиваля «Новые имена» 1-й степени были удостоены Диана Бушуева из углегорской детской школы искусств «Гармония», Валерия Тарюкина, Татьяна Антипова-Кирина и Александра Ким из детской художественной школы Южно-Сахалинска, Настя Малинкина из углегорской детской школы искусств «Гармония», Александра Данилова из детской школы искусств №2 города Оха. Завершится фестиваль уже в следующем году 16 февраля.