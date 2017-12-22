Холмский дом культуры отметил юбилей
Путешествием во времени стал театрализованный концерт творческих коллективов центрального дома культуры Холмска, посвящённый 70-летию со дня основания учреждения.
Зрители совместно с участниками концерта побывали в далёком и недавнем прошлом дома культуры, вспомнили основные вехи становления и развития, начиная с 1947 года – года его основания.
Открылось путешествие торжественной официальной частью. Глава Холмска Александр Бородин и заместитель главы администрации округа Марина Герасимова открыли череду поздравлений и награждений сотрудников ЦДК. Благодарственные письма и почётные грамоты министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, администрации и собрания депутатов города были вручены художественным руководителям творческих коллективов, мастерам по созданию сценических костюмов, менеджерам, работникам гардероба, уборщицам служебных помещений и, конечно, директору – Татьяне Щербаковой.
Поздравили коллектив ДК и другие почётные гости. Среди них - Ирина Киселёва, помощник депутата областной думы Игоря Осипенко, Марина Сидорова, начальник управления культуры и архивного дела администрации округа, которая вручила почётные грамоты Сахалинского областного центра народного творчества, а также от управления культуры и архивного дела администрации муниципального образования. Поприветствовала юбиляров и Любовь Ким, председатель Холмской местной общественной организации «Общество инвалидов».
Виновники торжества выступили с ответным словом: свою искреннюю признательность и любовь они выразили предыдущим руководителям учреждения – Дмитрию Мартынову, а также Марине Герасимовой, которая бессменно возглавляла коллектив 29 лет.
Затем началось само представление, поразившее гостей, пришедших поздравить любимый ЦДК, новыми яркими и необычными номерами.
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