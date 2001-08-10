В музее Чехова откроется интерактивную комнату
Презентация грантового проекта «Комната путешественника» состоится 28 декабря в литературно‐художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» в 16 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации музея.
Сотрудники музея работали над проектом более полугода и теперь рады показать вам плоды своих трудов. Познавательно‐развлекательная зона, где будут проводиться различные квесты, не имеет аналогов в музеях Сахалинской области.
Оказавшись здесь, гости как будто попадают в сказку: они увидят волшебное светящееся дерево и звездное небо, корабль с парусом, двухэтажный маяк, на котором смогут подавать сигналы кораблям. На стене комнаты художниками музея сделана роспись: в небе парит орел, в кустах прячется кабарга.
Посетители «Комнаты путешественника» выбирают для себя одну из ролей – моряк, исследователь или писатель. В комнате спрятаны тайные ящички, в которых можно найти задания и полезную информацию. Здесь можно научиться ориентироваться по компасу и звездам, распознавать животных и растения, определять разные минералы, составлять карты и многое другое.
Для самых маленьких посетителей отведена зона с играми для развития мелкой моторики, сообразительности и ловкости. Ребенок сможет порисовать мелками на графитовой доске, пройти лабиринт, зажечь радугу и многое другое.
Комната будет открыта для бесплатного посещения по предварительной записи с 3 по 7 января. Группа детей – не более 5 человек единовременно. Осмотр в свободном доступе будет возможен только в день презентации, 28 декабря с 16.00 до 17.00.
Проект «Комната путешественника» реализован в партнерстве с Ассоциацией музеев Сахалинской области и компанией «Сахалин Энерджи».
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