Сахалинцев приглашают на Святки
Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает жителей и гостей города на празднование Святок. На мероприятии гости подробно познакомятся со святочными обычаями и традициями, а также поучаствовать во всех развлечениях. В программе праздника запланированы игры, пляски, хороводы, конкурсы, подарки и многое другое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном художественном музее.
Мероприятие состоится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 42. Записаться для участия в мероприятии можно по телефону: 72-37-38.
На Руси Святки длились 12 дней. По дворам ходили ряженые. Наряжались животными (козой, конем, медведем), стариками и старухами, порой просто надевали шубы, а лица прятали под страшными масками или обсыпали мукой и сажей. Ряженые ходили от избы к избе и пели под окнами или в доме колядки.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
- 16:00 21 Декабря Южно-сахалинской УК грозит ответственность за упавшую сосульку
12:41 21 Декабря В Быкове у мужчины изъяли более 60 грамм конопли
18:49 22 Декабря 15 районов Сахалина охватит предстоящая метель
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?