Сахалинцев приглашают на Святки

Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает жителей и гостей города на празднование Святок. На мероприятии гости подробно познакомятся со святочными обычаями и традициями, а также поучаствовать во всех развлечениях. В программе праздника запланированы игры, пляски, хороводы, конкурсы, подарки и многое другое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном художественном музее.

Мероприятие состоится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 42. Записаться для участия в мероприятии можно по телефону: 72-37-38.

На Руси Святки длились 12 дней. По дворам ходили ряженые. Наряжались животными (козой, конем, медведем), стариками и старухами, порой просто надевали шубы, а лица прятали под страшными масками или обсыпали мукой и сажей. Ряженые ходили от избы к избе и пели под окнами или в доме колядки.