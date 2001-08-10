В Южно-Сахалинске пройдет концерт «Рождественские встречи»
В киноконцертном зале «Октябрь» Южно-Сахалинска 10 января в 19.00 состоится традиционный концерт «Рождественские встречи». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
Специальным гостем «Рождественских встреч» в 2018 году станет поэт, музыкант, автор‐исполнитель член союза писателей России Людмила Кононова. В программу мероприятия войдут песни на стихи Марины Цветаевой, Арсения Несмелова, Николая Туроверова, песни на стихи собственного сочинения и другие композиции. Аккомпанировать Людмиле Кононовой будет Юрий Бобылев — гитара. Юрий Бобылев — лауреат международного конкурса «Виртуозы Гитары» в номинации «гитара фламенко» (Санкт‐Петербург, 2006). Сотрудничал с испанскими танцорами и певцами фламенко.
Пригласительные билеты на мероприятие можно будет получить в кассе ККЗ «Октябрь» с 7 января.
Концерт организован при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и Южно‐Сахалинской и Курильской епархии.
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