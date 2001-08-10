Около 14 тысяч зрителей побывали в Чехов-центре за новогодние праздники

В Сахалинском театральном центре им. А. П. Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Чехов-центр провел 132 мероприятия, которые посетили порядка 14 тысяч зрителей, из них - 12899 детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе театра.

На главной островной сцене был показан красочный новогодний спектакль «По щучьему велению» (режиссер Александр Агеев). Артисты сыграли его 37 раз. Выездное представление «Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки» (режиссер Наталья Шаркова) также сыграли 37 раз. Спектакль увидели зрители Южно-Сахалинска, Долинска, Анивы, Корсакова, Березняков.

В этом году новогодние волшебники посетили 138 юных сахалинцев. Для подростков в театре прошли 11 новогодних интерактивных вечеринок «Snow Contact». Не забыл Чехов-центр и про взрослых: в дни новогодних каникул было показано 2 аншлаговых спектакля - «Боинг-Боинг» и «Дамский портной».

29 декабря стал днем добрых дел для театра - традиционно Чехов-центр провел несколько благотворительных представлений. Так, артисты отправились в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», чтобы показать самым маленьким воспитанникам центра выездное представление, а ребята постарше приехали в театр на стационарную сказку. Также в этот день Дед Мороз и Снегурочка побывали в областной детской больнице, где поздравили с наступающими праздниками детей, оказавшихся в новогодние каникулы в медицинском учреждении.