Спектакль «Прекрасное далеко» прошел в 50-й раз

Спектакль сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова «Прекрасное далеко» отметил своеобразный юбилей: 50-ый раз сахалинские артисты показали его зрителям. Это история об ангелах, которые мечтают вернуться в жизнь.

Как сообщили ТИА «Острова» в «Чехов-центре», 4 февраля исполнится шесть лет со дня первой постановки. За эти годы ее увидели не только жители Южно-Сахалинска, но и Иркутска, Благовещенска, Новосибирска, Курильских островов и Саппоро. Спектакль «Прекрасное далеко» дважды завоевывал награды: «Надежда сцены» фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и гран-при международного театрального фестиваля «Theater Go Round» (Япония).

- За шесть лет постановка лишь однажды претерпела изменение: когда безвременно ушел Роман Татарчук, роль Сереги стал играть его друг Владимир Байдалов. Мы сделали все, чтобы спектакль жил в память об ушедшем артисте, тем более, что тема, затронутая в постановке, как раз показывает нам тот иной мир. Мы оставили неизменной первоначальную афишу спектакля, с которой на нас всегда будет смотреть наш друг и коллега, - рассказывает главный режиссер театра Александр Агеев.

Народная артистка РСФСР Клара Кисенкова призналась, что «Прекрасное далеко» - ее любимый спектакль в «Чехов-центре»: «В нем есть какая-то доброта, чистота и в то же время он заставляет думать, мыслить и почему-то плакать зрителей».