В Сахалинском колледже искусств пройдет фольклорное представление

С 20 января в 10:00 и 12:00 в стенах Сахалинского колледжа искусств, в рамках музыкально-образовательного проекта «Классика-детям» пройдёт театрализованное представление «Вот и Святки, да все празднички» с участием фольклорного ансамбля «Белые Росы». Вход свободный.

Как рассказали ТИА «Острова» в колледже, субботнее театрализованное действие для детей будет основано на традиционных русских обрядах: народных колядках, потехах, христославах, плясовых и игровых произведениях. В развлекательную вереницу забав и потех артисты органично вплели и разговор с детьми о том, что же такое Святки, как и встречать и привечать и, что интересного на Святки происходит.

Откроется действия с визита Колядовщиков и Ряженых (в гости к детям пожалует лошадь, хитрые цыгане и странный лекарь), затем все продолжится славлением Христа и вертепным кукольным представлением о рождении Иисуса, Деве Марии и Иосифе. Завершится же праздник гаданием. Святочные вечера на Руси обязательно заканчивались гаданиями. По народному поверью, во время святок очень активизируются нечистые и потусторонние силы. Вот молодёжь и гадала, чтобы узнать свою судьбу. Общий веселый хоровод детей и артистов подведет итог народному гулянию и Святочным дням.