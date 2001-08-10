В Южно-Сахалинск «приедут» японские куклы
На сцене театра кукол в областном центре пройдут российские и японские спектакли. Первой станет сказка «Журавушка». Эта красивая и немного грустная история о любви прекрасной девушки будет показана в начале февраля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском театре кукол.
В конце зимы на Сахалин приезжает театр «Кадзеноко». «Дети ветра» проведут гастроли по югу Сахалина. Японские артисты представят спектакль «Что у тебя за спиной?». В его основу легла традиционная детская песенка-игра. В 2017 году за эту постановку театр «Кадзеноко» удостоен Премии за выдающийся вклад в развитие благосостояния детей и детской культуры, которую вручает японское Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.
2018-й объявлен перекрестным годом России и Японии. Его основой станут культурные мероприятия, в которых примут участие творческие общественные организации, специалисты и эксперты, творческие коллективы двух стран.
Сахалинских и японских кукольников связывают давние плодотворные отношения. Это и обменные гастроли, и участие в фестивалях.
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