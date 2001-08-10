В Южно-Сахалинске пройдет концерт классической музыки

В Южно-Сахалинске состоялся концерт «Perola barroca», на котором камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил инструментальные и вокальные произведения Антонио Вивальди, Пьетро Антонио Локателли и Иоганна Себастьяна Баха.

Мероприятие состоялось в зале репетиционной базы Сахалинской филармонии (ул. Дзержинского, 28 А, заезд со стороны ул. Хабаровской). Об этом ТИА «Острова»сообщили в Сахалинской филармонии.

Заслуженный работник культуры РФ Наталья Лопатина в этот вечер выступила не только в качестве руководителя ансамбля и музыканта, но еще и в роли музыковеда. Все произведения, прозвучавшие в концерте, она сопровождала увлекательными рассказами, из которых слушатели узнали, что расцвет эпохи барокко пришелся на XVI век и начало XVII века. Из Италии, где родился этот музыкальный стиль, началось его триумфальное шествие по Европе и дальше – по всему миру.

С итальянского языка барокко можно перевести словом «причудливый». Поэтому не случайно названием концерта выбрано португальское словосочетание perola barroca, означающее жемчужину причудливой формы. Настоящими жемчужинами концерта стали произведения Луиджи Боккерини, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Жана Батиста Векерлена, Пьетро Локателли, Генри Пёрселла и других великих композиторов, представляющих Италию, Германию, Францию, Англию. Русское барокко было представлено публике произведением отечественного последователя итальянской школы Дмитрия Бортнянского.

Одним из самых ярких моментов программы стало исполнение двух частей из концерта «d-moll» Антонио Вивальди. Среди композиций были вполне узнаваемые: к примеру, «Менуэт» Луиджи Боккерини и «Ария из оркестровой сюиты Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха. Эти прекрасные образцы барокко, многие любители музыки за свою жизнь слышали не раз. В концерте они лишь подчеркнули великолепие эпохи, подарившей нам столько шедевров. Клавесин и орган в те времена были излюбленными музыкальными инструментами. В них отчасти выражался дух музыки барокко. К большому счастью, современные клавишные инструменты позволяют передать их звучание. С задачей донести это до слушателей блестяще справился пианист и композитор Владимир Лопатин, игра которого вызывала у публики приятные и глубокие эмоции. Звуки клавишных инструментов, гармонично переплетались с чарующими «голосами» скрипок и альта, которые пели в руках Натальи Лопатиной, Александра Лопатина и Натальи Мовчан.

- Сегодня мы взяли на себя смелость исполнить не только инструментальные, но и вокальные произведения, – заметила Наталья Лопатина.

Солистка ансамбля «Дивертисмент» Ярославна Калашникова спела арию Томмазо Джордани «О, милый мой», «Старинную песню» Шарля Амбруаза Тома (на стихи короля Генриха IV), а также композиции «Лес» и «Заря» Жана Батиста Векерлена. Два вокальных произведения: музыкальное обращение к Богу Антонио Вивальди под названием «Приди!» и «Аве, Мария» Джулио Каччини исполнила Наталья Лопатина.