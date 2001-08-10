Митя Фомин поздравит студентов и Татьян с праздником
Сегодня в областном центре состоится праздничный концерт, посвященный Дню студента. Учащихся 15 высших и средне специальных учебных заведений области поздравят творческие коллективы островного региона. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, подарком для студентов станет выступление известного российского певца Мити Фомина. Сегодня он прибыл на Сахалин.
- Впервые министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области совместно с учебными заведениями отмечает День студента в таком формате. Во-первых, для них выступит известный артист, во-вторых, студенты будут собраны все вместе на одной площадке, - рассказал заместитель министра спорта и молодежной политики области Егор Умнов.
Во время торжественного мероприятия губернатор наградит благодарственными письмами волонтеров, которые вошли в ТОП 500 лучших волонтеров всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017.
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