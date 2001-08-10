На Сахалине прошла сессия сводного детского оркестра

Юные музыканты Сахалинского сводного детского оркестра на пять дней собрались в Южно-Сахалинске, чтобы отрепетировать новые произведения. Такая форма учебного процесса признана островными педагогами лучшей и используется ими уже не один год. Ведь в состав оркестра входят дети из разных городов. В этот раз, например, на сессию приехали представители Анивы, Невельска, Поронайска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства.

«В этом году у нас процентов на 20 обновился состав музыкантов, - рассказала художественный руководитель и дирижер оркестра Виктория Юхманова. – Это процесс постоянный – дети вырастают, им на смену приходят другие. До конца нынешнего года из 70 человек десятерых нам придется заменить. Ребята продолжат обучение в музыкальных колледжах и вузах. У них на игру в оркестре просто не будет оставаться времени. Да и к тому же на Сахалине регулярно появляются хорошие юные музыканты, у которых тоже должна быть подобная практика и опыт».

В самом начале тем, кто впервые оказывается в оркестре, тяжело – они привыкают и к новому коллективу, и к новым требованиям, и к новой непростой программе. Но дети довольно быстро адаптируются. Педагоги новичков стараются привлекать к концертам не сразу. Постепенно подводят их, чтобы они были готовы и с технической точки зрения, и с психологической. Ведь выступать перед большой аудиторией порой непросто бывает даже взрослым музыкантам.

«На этой сессии оркестр сделал упор на второй концерт Рахманинова, которые ребятам совсем скоро предстоит играть в рамках интересного проекта, - отметила директор Сахалинского областного научно‐методического центра образования в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Но кроме того, они заложили основу будущих изменений репертуара. Начали знакомиться с произведениями «Кармен» и «Пустячок». Пока педагоги с детьми их только разбирают, так сказать, играют с листа. На отшлифовку уйдет несколько месяцев репетиций и самостоятельной работы каждого ребенка. Эти произведения лягут в основу репертуара оркестра уже в следующем учебному году. А может быть, какие-то увидят свет и раньше».

Кроме музыкальных знаний, участникам сессии давались и исторические, касающиеся каждой композиции. Также прежде, чем приступить к игре на музыкальных инструментах, дети имели возможность увидеть эталонное исполнение ведущими оркестрами мира.

Сейчас все участники оркестра разъехались по домам, где продолжат самостоятельное изучение произведений. До следующей сессии каждому из них предстоит выучить собственную партию.