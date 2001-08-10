В Сахалинском театре имени Чехова сменилось руководство

Сахалинский Международный театральный центр имени Чехова официально возглавила Татьяна Корнеева. Она временно исполняла обязанности руководителя учреждения после переезда на новое место жительства предыдущего директора Елены Худайбердиевой. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре Чехов-центра.

Свой трудовой путь в сахалинском театре Татьяна Николаевна начинала с должности помощника режиссера. Позже возглавила отдел по организации зрелищных программ театра, с 2012 года назначена заместителем директора Чехов-центра. «Татьяна Николаевна человек не новый для театра. Она знает работу учреждения изнутри, поскольку более 14 лет трудится в Чехов-центре, при этом 9 лет - на руководящих должностях. И прежде чем принять решение о назначении, мы согласовали ее кандидатуру с ведущими артистами и специалистами театра. Очень важно, что коллектив поддержал Татьяну Николаевну, и считает, что в настоящее время лучшей кандидатуры не найти», - подчеркнул министр культуры и архивного дела Сахалинской области Алексей Самарин.

«Я благодарна за оказанное мне доверие. Моя работа будет нацелена на то, чтобы достойно продолжить курс развития нашего театра, заложенного предыдущим руководителем, а также дать новый импульс для совершенствования. 87-ой театральный сезон в самом разгаре, негласно можно назвать его сезоном русской классики. Сейчас на выпуске спектакль «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова, к закрытию мы готовим постановку по прозе Пушкина, а в октябре зрители увидят «Грозу» Островского. Также в этом году состоится премьера спектакля, посвященного судьбоносной для Сахалина экспедиции Геннадия Невельского. Осенью планируем проведение Дальневосточного театрального Форума, главным событием которого станет режиссерская лаборатория. Помимо этого театр всегда открыт для экспериментов: зрителей ждут постановки новых форм, концерты, квартирники, выставки, перформансы и многое другое», - отметила Татьяна Корнеева.