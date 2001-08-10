Исторический парк «Россия – моя история» посетили за январь свыше 11 тысяч человек

Свыше 11 тысяч человек посетили исторический парк «Россия – моя история» в Южно‐Сахалинске за первый месяц 2018 года. Основная часть – это, конечно же, семьи с детьми, школьники и студенты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

«К нам приходят не только сахалинцы и курильчане. Многие гости из других регионов России включили визит в исторический парк в свою экскурсионную программу и высоко оценили представленные мультимедийные экспозиции. Кроме того, мы активно сотрудничаем с министерством образования Сахалинской области. Школьникам и студентам предлагаются программы посещения и обзорные экскурсии», — отметил председатель Правления АНО «Исторический парк «Россия – моя история» Юрий Филипенко.

Исторический парк стал частью образовательного кластера региона, местом для изучения истории Российского государства. Популярностью пользуются все четыре мультимедийные экспозиции, представленные в музее: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 — 1945» и «Россия – Моя история. 1945 — 2016».

Начиная с экспозиции «Романовы» представлен и региональный краеведческий компонент, над которым трудились сотрудники сахалинских музеев, Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и Государственного исторического архива Сахалинской области.

Экспозиции включают в себя различные формы информационных носителей: сенсорные столы, экраны, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры, интерактивные книги и многое другое. Исторический парк «Россия – моя история» открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный. Справки по телефону: 49–57–28.