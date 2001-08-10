Южносахалинцев приглашают на фестиваль песни «Время выбрало нас»
10 февраля в южно-сахалинском доме культуры «Родина» пройдет VI открытый городской фестиваль песни «Время выбрало нас». Он посвящен Дню защитника Отечества и 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана.
На фестивале выступят талантливые южно-сахалинские исполнители и авторы собственных произведений.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, многие из артистов были участниками боевых действий. Со сцены прозвучат не только военные и патриотические песни, но и воспоминания очевидцев о событиях в Афганистане и других горячих точках.
Концертная программа начнется в 14.00. Для всех желающих вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 50-60-92.
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