Южносахалинцев приглашают на фестиваль песни «Время выбрало нас»

10 февраля в южно-сахалинском доме культуры «Родина» пройдет VI открытый городской фестиваль песни «Время выбрало нас». Он посвящен Дню защитника Отечества и 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана.

На фестивале выступят талантливые южно-сахалинские исполнители и авторы собственных произведений.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, многие из артистов были участниками боевых действий. Со сцены прозвучат не только военные и патриотические песни, но и воспоминания очевидцев о событиях в Афганистане и других горячих точках.

Концертная программа начнется в 14.00. Для всех желающих вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 50-60-92.