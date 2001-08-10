В музее «Остров Сахалин» научат рисовать снежные горы

Мастер‐класс по живописи состоится 25 февраля в 16:00 в Литературно‐художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин». Участники мастер‐класса изобразят снежные горы, будут учиться писать снег под руководством опытного педагога. Пейзаж будет создан гуашевыми красками.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее, занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок.

Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой.

Возраст участников: 16+

Стоимость: 150 руб.

Количество мест ограничено, запись по тел.: 43–65–09; 8–900–425–57–55.