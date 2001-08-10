В музее «Остров Сахалин» научат рисовать снежные горы
Мастер‐класс по живописи состоится 25 февраля в 16:00 в Литературно‐художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин». Участники мастер‐класса изобразят снежные горы, будут учиться писать снег под руководством опытного педагога. Пейзаж будет создан гуашевыми красками.
Как рассказали ТИА «Острова» в музее, занятие проведёт педагог Людмила Асабина, член Союза художников России, лауреат и участник международных, всероссийских, областных и городских выставок.
Все материалы предоставляются. После окончания занятия участники заберут рисунки с собой.
Возраст участников: 16+
Стоимость: 150 руб.
Количество мест ограничено, запись по тел.: 43–65–09; 8–900–425–57–55.
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