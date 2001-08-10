Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2018
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10:41, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Посетители краеведческого музея в Южно-Сахалинске познакомятся с историей самовара

Посетители краеведческого музея в Южно-Сахалинске познакомятся с историей самовара

14 и 15 февраля, экскурсовод 1 категории научно-просветительного отдела Сахалинского областного краеведческого музея Жанна Константиновна Белоносова проведёт лекцию «История самовара». Об этом ТИА «Острова» рассказали в музее.

Мероприятие будет проходить в рамках проекта «Дни русской культуры». Посетителей ожидает лекция, которая будет сопровождаться экскурсией по мини-выставке «Коллекционные тульские самовары» из фондов краеведческого музея. Тема лекции посвящена традиции чаепития, как яркой и показательной черте русского традиционного быта, его истории. Кроме того, слушатели узнают о том где и как возникла идея появления самовара, а также какие изменения во внешнем виде и художественном оформлении претерпело искусство самоварного мастерства. Лекции будут проводиться по заявкам, которые можно оформить на сайте музея или позвонив по телефону: 72-75-55.

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