Олимпиада для юных художников пройдет в Южно-Сахалинске

Победители внутришкольных, городских, межмуниципальных этапов примут участие в областной художественной олимпиаде по рисунку, живописи и композиции «С чистого листа». Она пройдет в Южно-Сахалинске в детской художественной школе, сообщают ТИА «Острова» в сахалинском областном научно-методическом центре образования в сфере культуры и искусства.

Демонстрировать свои умения будут ученики средних и старших классов детских художественных школ, художественных отделений школ искусств и студентов художественных специализаций Сахалинского колледжа искусств.

На сегодняшний день в оргкомитет поступили заявки от 18 образовательных учреждений из 14 районов области на 105 участников в четырёх возрастных группах от 10 лет до 21 года, успешно выдержали соревнования первого тура – 85 участников.

- Олимпиада, как творческое соревнование, проводится ежегодно на протяжении 13 лет, - рассказала директор сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Она входит в достаточно обширный перечень мероприятий, которые призваны сохранить приоритеты российского академического художественного образования в островном регионе. Благодаря этой планомерной работе создаётся пространство единых подходов оценки качественного уровня обучения учащихся и студентов по профильным художественным дисциплинам в соответствии с требованиями дополнительных предпрофессиональных и основных профессиональных программ в области изобразительного искусства.

Кроме того, олимпиада является одним из ключевых элементов в системе поиска одаренных детей. Ее учредителями и организаторами стали министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ).

Олимпиада «С чистого листа» проходит в два этапа – заочный и очный конкурс и в двух номинациях. Каждый участник на выбор может заявить свои работы как в «Академической номинации» (рисунок/живопись учебная постановка натюрморта), так и в «Творческой композиции» (станковая/декоративная на заданную тему). Победители олимпиады «С чистого листа» получают преимущественное право участия во всех этапах общероссийского конкурса «Молодые дарования России», во всероссийских художественных олимпиадах, Дельфийских играх и других творческих проектах. Оценивает работу участников и определяет победителей олимпиады жюри, в состав которого входят ведущие преподаватели специальных дисциплин изобразительного искусства, члены Союза художников России.

Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады состоится 16 февраля 2018 года в Литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин» - этот день станет заключительным и для фестиваля «Новые Имена». Начало церемонии награждения в 15.00.