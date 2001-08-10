Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в Южно-Сахалинске

Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Южно-Сахалинске. В зале Чехов-центра чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, островных военнослужащих, представителей силовых ведомств. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

– Искренне рад поздравить вас с Днем защитника Отечества и со столетием образования Вооруженных Сил России. К этому празднику у нас в стране особое отношение, и оно вполне заслуженно. 23 февраля мы чествуем людей, которые оберегают мир и покой в государстве, заботятся о безопасности граждан, мужественно отстаивают интересы России в самых разных точках планеты. В период тяжелейших испытаний именно воины первыми вставали на защиту родины, одерживали героические победы, которые вызывали духовный подъем народа, закаляли его характер, укрепляли государственность России. Во время Великой Отечественной войны ценой невероятных усилий армия и флот добыли Великую Победу, обеспечили мир на многие десятилетия. Я хочу выразить особые слова благодарности нашим ветеранам – это самые родные и близкие нам по духу люди, которыми мы всегда будем восхищаться и ставить в пример подрастающему поколению, – отметил губернатор Олег Кожемяко.

По его словам, Вооруженные Силы РФ продолжают традиции своих предшественников: сегодня российские военные ведут борьбу с терроризмом в Сирии.

– Наша армия доказала всем, что занимает лидирующие позиции по оснащенности и боеготовности. Это не раз подчеркивал и президент страны, верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Мы гордимся боевым духом наших воинов, их мужеством и стойкостью, искренне чтим наших героев, павших в боях. Таких, как летчик Роман Филиппов, который сражался до последнего и не дал взять себя в плен. В Сирии мы потеряли генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Этот человек многое сделал для повышения боеготовности Дальнего Востока и в частности, Сахалинской области, – добавил Олег Кожемяко.

Губернатор напомнил, что именем Валерия Асапова в прошлом году была названа школа №8 областного центра. Он отметил, что в настоящее время в островные военные части поступают новые образцы оружия и военной техники, растет боевая подготовка военнослужащих. В 2017 году танковый экипаж 39-й отдельной мотострелковой бригады стал лучшим на международных армейских играх, а вся 39-я отдельная мотострелковая бригада была признана лучшей в Восточном военном округе.

Глава региона отметил, что большой вклад в обеспечение безопасности в Сахалинской области также вносит профессиональная и слаженная работа сотрудников ФСБ.

– Региональное правительство оказывает необходимую поддержку военнослужащим и сотрудникам силовых структур – в том числе, в решении жилищного вопроса. Им уже выдано 154 квартиры и еще 60 планируется выделить до конца первого квартала 2018 года. Из них 30 квартир получат пограничники, служащие на Шикотане. Всего в этом году для военнослужащих будет построено около 150 квартир в Южно-Сахалинске. В 2019 году – более 500. Очень важно, чтобы военные не испытывали бытовых проблем и жили в комфортных условиях, поэтому в общей сложности им планируется выделить свыше 1000 квартир, – заявил губернатор.

За высокие показатели на службе Олег Кожемяко вручил почетную грамоту правительства Сахалинской области подполковнику Сергею Беляеву. Благодарностью губернатора были поощрены несколько островных военнослужащих, а также спасатели Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова, принимавшие участие в операции по спасению людей из пожара, произошедшего в селе Стародубском в ночь с 9 на 10 января.

Праздничную программу завершили выступления музыкальных и танцевальных коллективов из Долинска, Холмска, Корсакова, Тымовского, Томари, Ноглик, а также областного центра.