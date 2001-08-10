30 сахалинских музыкантов отправятся в Южную Корею

Представители корейского молодежного симфонического оркестра «KYDO» и фонда «Давайте вперед!» посетили Сахалинскую область в преддверии обмена талантливыми музыкантами, который пройдет в этом году. Они встретились с руководителями министерства культуры островного правительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном научно‐методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства.

Уникальное соглашение по обмену талантливыми музыкантами, подписанное Сахалинским областным научно‐методическим центром по образованию в сфере культуры и искусства и корейским симфоническим оркестром «KYDO», начнет действовать уже в этом году. В мае в островной регион приедут 30 музыкантов из Страны Утренней свежести. Вместе со своими сверстниками из Сахалинского детского симфонического оркестра они проведут несколько репетиций. После этого ребята выйдут на сцену, где исполнят узнаваемые композиции известных авторов.

В сентябре состоится ответный визит, в рамках которого уже 30 лучших сахалинских музыкантов в содружестве со своими корейскими сверстниками проведут несколько совместных занятий, и также выступят на сцене в Южной Корее.

«Сейчас рабочими группами из двух стран ведется кропотливая работа по подготовке этого культурного обмена, - отметила директор Сахалинского областного научно‐методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – С организационной точки зрения все должно пройти без каких-либо шероховатостей. Это будет уникальный опыт для талантливых ребят как из Кореи, так для наших юных музыкантов. Благодаря этому международному проекту у них появилась возможность расти, развиваться и повышать уровень своего мастерства».

По мнению российских и корейских представителей, для ребят участие в таких обменах является еще и прекрасным мотиватором, который подталкивает их к тому, чтобы добиваться новых высот, не бросать занятие музыкой, а в перспективе связать с ней свою карьеру.