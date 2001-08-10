В областном центре пройдет фестиваль-конкурс «Импульс нового времени»

29-31 марта 2018 года в Южно-Сахалинске состоится четвертый областной фестиваль-конкурс современной хореографии «Импульс нового времени». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ.

В нем примут участие юношеские и молодежные хореографические коллективы. В каждой команде будет не менее пяти человек, старше 12 лет.

Номинации конкурса: «Современный танец», «Эстрадный танец», Street dance show, «Экспериментальный танец». В жюри фестиваля вошли ведущие специалисты хореографического искусства:

Председатель жюри – хореограф проектов Первого канала «Лед и Пламень» и «Танцуй», «Танцы на ТНТ», «Ты Супер. Танцы» (на НТВ), судья и призер многих фестивалей и чемпионатов, обладатель премии «Современный танец» международного конкурса артистов балета и хореографов имени Григоровича, создатель и хореограф танцевальной команды Art House – Алексей Арапов из Москвы.

Преподаватель Сахалинского колледжа искусств, лауреат II степени открытого конкурса молодых балетмейстеров имени Лопухова Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова – Александра Бусырева из Южно-Сахалинска.

Ведущий методист концертно-конкурсной деятельности; руководитель, хореограф лаборатории современной хореографии «Сахалинского областного-научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства», лауреат международных фестивалей и конкурсов, диплом «Лучший хореограф» Международного проекта «Сибирь зажигает звезды», победитель конкурса балетмейстерских работ в номинации «Идея» открытого конкурса хореографии «Перспектива», Ольга Симановская из Южно-Сахалинска.

С 28 марта по 2 апреля в рамках конкурса пройдут мастер-классы для педагогов и трех лучших участников по теме: «Новые педагогические подходы в методике преподавания современной хореографии».

29-30 марта в ДК «Родина» состоятся конкурсные концерты хореографических коллективов области. Начало в 14:00. Вход свободный.

31 марта в КНЗ «Октябрь» пройдет гала-концерт с участием победителей и лучших коллективов Сахалина. Начало в 13:00. Вход по пригласительным билетам. Их можно приобрести в кассах города.