В областном центре пройдет фестиваль-конкурс «Импульс нового времени»
29-31 марта 2018 года в Южно-Сахалинске состоится четвертый областной фестиваль-конкурс современной хореографии «Импульс нового времени». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ.
В нем примут участие юношеские и молодежные хореографические коллективы. В каждой команде будет не менее пяти человек, старше 12 лет.
Номинации конкурса: «Современный танец», «Эстрадный танец», Street dance show, «Экспериментальный танец». В жюри фестиваля вошли ведущие специалисты хореографического искусства:
Председатель жюри – хореограф проектов Первого канала «Лед и Пламень» и «Танцуй», «Танцы на ТНТ», «Ты Супер. Танцы» (на НТВ), судья и призер многих фестивалей и чемпионатов, обладатель премии «Современный танец» международного конкурса артистов балета и хореографов имени Григоровича, создатель и хореограф танцевальной команды Art House – Алексей Арапов из Москвы.
Преподаватель Сахалинского колледжа искусств, лауреат II степени открытого конкурса молодых балетмейстеров имени Лопухова Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова – Александра Бусырева из Южно-Сахалинска.
Ведущий методист концертно-конкурсной деятельности; руководитель, хореограф лаборатории современной хореографии «Сахалинского областного-научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства», лауреат международных фестивалей и конкурсов, диплом «Лучший хореограф» Международного проекта «Сибирь зажигает звезды», победитель конкурса балетмейстерских работ в номинации «Идея» открытого конкурса хореографии «Перспектива», Ольга Симановская из Южно-Сахалинска.
С 28 марта по 2 апреля в рамках конкурса пройдут мастер-классы для педагогов и трех лучших участников по теме: «Новые педагогические подходы в методике преподавания современной хореографии».
29-30 марта в ДК «Родина» состоятся конкурсные концерты хореографических коллективов области. Начало в 14:00. Вход свободный.
31 марта в КНЗ «Октябрь» пройдет гала-концерт с участием победителей и лучших коллективов Сахалина. Начало в 13:00. Вход по пригласительным билетам. Их можно приобрести в кассах города.
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