Вечер камерно-инструментальной музыки пройдет в областном центре

Вечер камерно-инструментальной музыки «Портреты на фоне эпох» пройдет в малом зале центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска 9 марта в 18.00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В его программу вошли произведения Пиатти, Берио, Хачатуряна, Шостаковича и других композиторов. Их исполнят преподаватели и учащиеся школы, а также Сахалинского колледжа искусств.

Как рассказала один из организаторов вечера педагог ЦДМШ Арина Алехина, мероприятие даст возможность ценителям музыки услышать любимые произведения, а музыкантам - получить дополнительный опыт выступления перед большой аудиторией. Несколько участников вечера уже 12 марта попробуют свои силы на X областном фестивале-конкурсе «Детско-юношеские ассамблеи искусств».

Вход на мероприятие свободный. Адрес: улица Невельского, 47.