В честь 8 Марта южносахалинкам подарили концерт

На праздничное мероприятие «О, женщина, земная красота» в Городском доме культура «Родина» собрались женщины самых разных профессий - педагоги, работники культуры, спортсмены, предприниматели, общественницы, а также ветераны и почетные граждане областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

- Бесконечно любимые наши женщины! От имени всех мужчин города я поздравляю вас с самым весенним праздником года. Во многих отраслях именно вы, представительницы прекрасного пола, составляете весомую часть трудового коллектива. Вашими трудами Южно-Сахалинск становится лучше и краше, развиваются его экономика, здравоохранение, культура, общественная жизнь, - отметил в своем поздравлении мэр города Сергей Надсадин.

Он пожелал гостьям вечера прекрасного настроения, крепкого здоровья, добра, радости, любви.

Свои музыкальные поздравления горожанкам адресовали местные творческие коллективы и исполнители. В конце вечера всем женщинам были преподнесены цветы.