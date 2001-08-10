Конкурс эссе и декоративных поделок проходит в Южно-Сахалинске

В музее «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске проходит конкурс эссе и декоративных поделок, который проводится в рамках выставочного проекта «Сахалин. Автобиография». На сайте музея до 13 апреля можно оставить свой голос за понравившуюся поделку или эссе. Найти новость можно в разделе «Афиша», рассказали ТИА «Острова» в музее.

На конкурс были представлены эссе, написанные школьниками островного региона. В настоящее время жюри приступило к оцениванию сочинений о крымских каникулах ребят. Декоративные поделки размещены в витринах музея. Каждый посетитель может отдать свой голос за понравившуюся ему работу.

Одна из целей конкурса – популяризация мест отдыха в России среди жителей и гостей Сахалинской области.

Помимо призов зрительских симпатий, будут выявлены лучшие работы по результатам заседания членов жюри. Победители конкурсов будут награждены сувенирами и подарками от музея и партнёров проекта.

Учредителями конкурса «Моё лето в Крыму» является министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и министерство образования Сахалинской области.