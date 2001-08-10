Сахалинские зрители стали первыми на предпремьерном показе фильма «Первые» в рамках фестиваля «Утро Родины»

В ККЗ «Октябрь» состоялся предпремьерный показ фильма «Первые». Фильм выйдет в российский прокат в июне, но сахалинским зрителям представилась возможность оценить его на три месяца раньше. Картину представили продюсеры: Юрий Обухов и Алексей Рязанцев. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе фестиваля.

Рассказав, об истории создания фильма, оба подчеркнули, что для них важно, кто стал первыми зрителями их фильма. Ведь он повествует о подзабытой истории освоения окраинных земель и о той политической воле, которая направляла первопроходцев исследовать территории, входящие теперь в состав Российской Федерации. Люди, которые шли на подвиг во имя своего Отечества и ставшие героями фильма «Первые», по духу ничем не отличались от живших позднее Невельского, Рудановского и других отважных русских первопроходцев.

В «Первых» молодые морские офицеры Прончищев (Наиль Абдрахманов) и Челюскин (Евгений Ткачук) отправляются на судне «Якуцкъ» (для съемок была построена его точная копия) по Лене, чтобы достигнуть Северного Ледовитого океана, исследовать границы береговой линии континента до устья Енисея и установить пограничный столб Российской Империи. На судно проникает воспитанница инициатора Великой Северной экспедиции Витуса Беринга (Валерий Баринов), которая бежит от неравного брака. В ходе плавания на корабле случится предательство команды, и завяжется любовный треугольник.

В течение картины зрители не раз услышат тезис о том, что правды всегда две. На море, в училище, при выборе судьбы. Капитан Якуцка Прончищев, ближе к финалу фильма, наконец, формулирует свои две правды: «У того, кто действует, есть сотня причин, у того, кто сдается, есть сотня оправданий». В фильме мы видим раз за разом, что результат приносит только коллективное действие. Любая разобщенность приводит к гибели членов команды.

К фильму есть еще один ключ. У поморов из команды шлюпа уже есть карта тех мест, куда плывут исследователи. Таким образом, первые – это не приз за забег на определенную дистанцию – это состояние духа, фиксацией которого и занялись создатели картины. Справедливости ради, больше у них получилось рассказать историю исследователей, чем создать атмосферу единого порыва. При сложившихся стандартах делать историческое кино помпезно и дорого, картина выбивается из общепринятой нормы. В любом случае, у создателей получилось кино для семейного просмотра, которое может дать информацию и способно увлечь зрителя. Северные пейзажи и, особенно, кадры движения собачьей упряжки по бескрайнему ледовому полю – врезаются в память.

Показ закончился ближе к десяти, и зрители картины вышли на свежий ледок, сковавший тротуары после солнечного мартовского дня. Спеша домой, они могли растянуть послевкусие от картины, перепрыгивая с льдинки на льдинку между проталинами.

Фильм «Первые» снимался при поддержке министерства культуры РФ, Русского географического общества и правительства республики Саха (Якутия). Основой для сценария стала пьеса по повести Владимира Фёдорова «Созвездие Марии», постановку которой осуществил театральный режиссер из Якутии Андрей Борисов.