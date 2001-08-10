Работников культуры наградили грамотами администрации Южно-Сахалинска
В честь профессионального праздника 14 работников культуры награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В ходе торжественного мероприятия еще несколько человек отмечены почетными грамотами Сахалинской областной думы и городской думы Южно-Сахалинска, благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, а также почетными грамотами и благодарственными письмами городского управления культуры.
Заслуженному работнику культуры РФ, основателю уникальной детской школы искусств «Этнос» Наталии Эйдиновой было присвоено звание «Почетный директор».
В сфере культуры Южно-Сахалинска трудится свыше 800 человек. Вице-мэр Елена Федорова отметила насыщенную и интересную культурную жизнь областного центра, по праву носящего титул культурной столицы.
- В преддверии праздника я хочу выразить огромную искреннюю благодарность за ваш труд. Уровень развития сферы, в которой вы работаете, - важный показатель благосостояния жителей. Вы всегда задаете высокую планку, - подчеркнула она.
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