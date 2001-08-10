Конкурс современной хореографии «Импульс нового времени» пройдет на Сахалине

29-31 марта 2018 года в островной столице состоится четвертый областной фестиваль-конкурс современной хореографии «Импульс нового времени». Об этом ТИА «Острова» рассказали в центре народного творчества.

29 марта по 2 апреля 2018 г в рамках конкурса пройдут мастер-классы педагогов и 3 лучших участников коллектива, принимавших участие в фестивале-конкурсе хореографии «Импульс нового времени» по теме: «Новые педагогические подходы в методике преподавания современной хореографии»

В фестивале-конкурсе примут участие юношеские и молодежные хореографические коллективы составе не менее 5 человек, старше 12 лет.

Конкурс призван популяризировать новые различные виды и направления современной хореографии, а также повысить творческий уровень коллективов и выявить новые имена талантливых хореографов, молодых, ярких исполнителей в различных направлениях современного танца

Продемонстрировать свое мастерство современной хореографии собрались более 300 участников 25 коллективов из 11 муниципальных образований Сахалинской области: Александровск-Сахалинского, Анивского, Корсаковского, Ногликского, Невельского, Охинского, Поронайского, Тымовского, Углегорского, Холмского муниципального образования и города Южно-Сахалинска.

Номинации конкурса:

«Современный танец» (Модерн, Контактная импровизация, Сontemporary, Джаз (классический, лирический, афро, бродвейский);

«Эстрадный танец» (Эстрадно-сценические номера, основанные на свободной пластике, номера с элементами акробатики, Степ, Чечетка);

«Street dance show» (Hip-hop, Locking, Popping, House-dance, Breaking, Jazz-Funk, Electro, Krump, Waacking, Vogue, Dancehall, LA style);

«Экспериментальный танец» - неординарные решения в области хореографии через арт.объекты, медиа, литературу, музыку, шоу программы с использованием предметов, световых и звуковых эффектов (в постановке используются любые перечисленные ранее стили, дополнительно можно включать вариации на основе балетов Мариуса Петипа через классический танец и в своем прочтении).

В жюри фестиваля-конкурса вошли настоящие профессионалы своего дела, специально приглашенные гости, ведущие специалисты хореографического искусства:

Председатель жюри – Хореограф проектов 1го канала «Лед и Пламень» и «Танцуй», «Танцы на ТНТ», «Ты Супер. Танцы» (на НТВ), судья и призер многих фестивалей и чемпионатов, обладатель премии «современный танец» Международного конкурса артистов балета и хореографов им. Григоровича, создатель и хореограф танцевальной команды «Art House» – Алексей Арапов, г. Москва

Преподаватель Сахалинского колледжа искусств, лауреат II степени открытого конкурса молодых балетмейстеров им. Ф.В. Лопухова Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова – Александра Бусырева, г. Южно-Сахалинск

Ведущий методист концертно-конкурсной деятельности; руководитель, хореограф лаборатории современной хореографии «Сахалинского областного-научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства», Лауреат международных фестивалей и конкурсов, диплом «Лучший хореограф» международного проекта «Сибирь зажигает звезды», победитель конкурса балетмейстерских работ в номинации « Идея» открытого конкурса хореографии «Перспектива» (г. Красноярск); – Ольга Симановская, г. Южно-Сахалинск.

Учредитель фестиваля – министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатор – Сахалинский областной центр народного творчества.