В Южно-Сахалинске пройдет областной фестиваль «Волшебный мир за ширмой»
В Южно-Сахалинске пройдет восьмой областной фестиваль театров кукол «Волшебный мир за ширмой». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ.
Праздник сказок, на который можно прийти всей семьей, вновь соберёт лучшие театральные коллективы области чтобы поделиться со зрителями прекрасным творчеством.
11 коллективов из 8 муниципальных образований островного региона представят свои постановки на суд компетентному жюри. В его состав вошли: артист (кукловод) высшей категории Сахалинского театра кукол – Анастасия Котова; Заслуженный работник культуры Сахалинской области, художественный руководитель Сахалинского театра кукол – Антонина Добролюбова; преподаватель дисциплин «мастерство актёра» и «мастерство актера с куклой» Иркутского театрального училища – Валерий Кирюнин.
В рамках фестиваля с 21 по 27 апреля 2018 года будут проходить мастер-классы и курсы повышения квалификации для руководителей театральных коллективов, художников-декораторов любительских театров кукол, организованные ОЦНТ совместно с Сахалинским колледжем искусств и Центром непрерывного образования. Теоретический и практический учебный материал для участников подготовили мастера художественного цеха Сахалинского театра кукол и специально приглашенный гость - Кирюнин В.Д.
Конкурсный просмотр спектаклей состоится 21 апреля в Сахалинском театре кукол. Открытие и первая часть с 11:00 до 13:00 часов, вторая часть – с 14:00 до 17:00.
22 апреля в 14:00 часов на той же сцене для всех участников и зрителей артисты театра покажут спектакль из своего репертуара, и состоится награждение победителей фестиваля.
Учредителями и организаторами фестиваля являются министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский областной центр народного творчества.
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