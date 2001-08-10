В Южно-Сахалинске пройдет областной фестиваль «Волшебный мир за ширмой»

В Южно-Сахалинске пройдет восьмой областной фестиваль театров кукол «Волшебный мир за ширмой». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ.

Праздник сказок, на который можно прийти всей семьей, вновь соберёт лучшие театральные коллективы области чтобы поделиться со зрителями прекрасным творчеством.

11 коллективов из 8 муниципальных образований островного региона представят свои постановки на суд компетентному жюри. В его состав вошли: артист (кукловод) высшей категории Сахалинского театра кукол – Анастасия Котова; Заслуженный работник культуры Сахалинской области, художественный руководитель Сахалинского театра кукол – Антонина Добролюбова; преподаватель дисциплин «мастерство актёра» и «мастерство актера с куклой» Иркутского театрального училища – Валерий Кирюнин.

В рамках фестиваля с 21 по 27 апреля 2018 года будут проходить мастер-классы и курсы повышения квалификации для руководителей театральных коллективов, художников-декораторов любительских театров кукол, организованные ОЦНТ совместно с Сахалинским колледжем искусств и Центром непрерывного образования. Теоретический и практический учебный материал для участников подготовили мастера художественного цеха Сахалинского театра кукол и специально приглашенный гость - Кирюнин В.Д.

Конкурсный просмотр спектаклей состоится 21 апреля в Сахалинском театре кукол. Открытие и первая часть с 11:00 до 13:00 часов, вторая часть – с 14:00 до 17:00.

22 апреля в 14:00 часов на той же сцене для всех участников и зрителей артисты театра покажут спектакль из своего репертуара, и состоится награждение победителей фестиваля.

Учредителями и организаторами фестиваля являются министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский областной центр народного творчества.