Южно-сахалинский городской камерный оркестр почтит память погибших в Кемерове
Сегодня в Доме культуры «Родина» концерт в память о жертвах страшного пожара в кемеровском торговом центре даст южно-сахалинский городской камерный (симфонический) оркестр. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- Мы скорбим вместе со всей страной. Это ужасная трагедия. Мы изменили программу нашего концерта, добавили в нее лиричные и трогающие душу произведения, - сказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива Тигран Ахназарян.
В программу концерта памяти войдут произведения Ж.Бизе «Вступление к опере «Кармен», П.И. Чайковского «Симфония № 1 «Зимние грезы». Специальным гостем станет юная скрипачка из Невельска Софья Альская. Она исполнит концерт для скрипки с оркестром (1-я часть) Ф.Мендельсона.
Начало концерта в 19.30. Вход свободный.
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