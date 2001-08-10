Южно-сахалинский городской камерный оркестр почтит память погибших в Кемерове

Сегодня в Доме культуры «Родина» концерт в память о жертвах страшного пожара в кемеровском торговом центре даст южно-сахалинский городской камерный (симфонический) оркестр. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Мы скорбим вместе со всей страной. Это ужасная трагедия. Мы изменили программу нашего концерта, добавили в нее лиричные и трогающие душу произведения, - сказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива Тигран Ахназарян.

В программу концерта памяти войдут произведения Ж.Бизе «Вступление к опере «Кармен», П.И. Чайковского «Симфония № 1 «Зимние грезы». Специальным гостем станет юная скрипачка из Невельска Софья Альская. Она исполнит концерт для скрипки с оркестром (1-я часть) Ф.Мендельсона.

Начало концерта в 19.30. Вход свободный.