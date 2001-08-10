Впервые на Сахалине два оркестра исполнят Рахманинова

Детская филармония приглашает сахалинцев и гостей острова на совместный концерт стипендиата Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена» Тимофея Владимирова, Сахалинского детского симфонического оркестра и Южно-Сахалинского городского камерного оркестра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства.

Совместный концерт станет продолжением международного проекта «Дети – детям. Сахалин». В первом отделении выступит пианист Тимофей Владимиров. Тимофей - стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена». Родился в Уфе, с шести лет обучался в музыкальном колледже, сейчас талантливому исполнителю 16 лет, он учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и выступает на центральных концертных площадках России.

После антракта на сцену выйдет Сахалинский детский симфонический оркестр под управлением Виктории Юхмановой исполнит мировые шедевры классической музыки. Несколько композиций детский оркестр исполнит вместе с Южно-Сахалинским городским камерным оркестром под руководством Тиграна Ахназаряна. Ну и завершит этот музыкальный вечер совместное исполнение двух оркестров и пианиста Тимофея Владимирова первой части второго концерта Рахманинова.

Совместный концерт пройдет при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 9 апреля в 19:00 на сцене Сахалинского международного театрального центра имени Чехова. Вход на концерт бесплатный. Пригласительные билеты – в кассе Чехов-Центра.