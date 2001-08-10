Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2018
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14:38, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Артисты Сахалинского театра кукол завершили гастроли по Северу Сахалина

Артисты Сахалинского театра кукол завершили гастроли по Северу Сахалина

Артисты Сахалинского театра кукол завершили гастроли по Северу Сахалина, где жителям Ноглик и Тымовского представили спектакль «Волшебное кольцо» по сказке поморского писателя Бориса Шергина.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском театре кукол.

Премьерные показы посмотрели более 600 человек. Основными зрителями стали школьники 5-7 классов. И конечно, Сахалинский театр кукол пригласил на премьеру ветеранов, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задорный, танцевально-музыкальный спектакль понравился всем! В «Книге впечатлений» появились новые записи с благодарностями и пожеланиями, а каждый показ завершала добрая традиция ­­– фотография на память артистов и зрителей.

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