Артисты Сахалинского театра кукол завершили гастроли по Северу Сахалина, где жителям Ноглик и Тымовского представили спектакль «Волшебное кольцо» по сказке поморского писателя Бориса Шергина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском театре кукол.

Премьерные показы посмотрели более 600 человек. Основными зрителями стали школьники 5-7 классов. И конечно, Сахалинский театр кукол пригласил на премьеру ветеранов, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задорный, танцевально-музыкальный спектакль понравился всем! В «Книге впечатлений» появились новые записи с благодарностями и пожеланиями, а каждый показ завершала добрая традиция ­­– фотография на память артистов и зрителей.