На «Музыкальном Владивостоке» наградили сахалинских музыкантов
Во Владивостоке завершился десятый международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток-2018». За победу в конкурсе боролись представители России, Украины, Китая, Японии, Монголии и Южной Кореи. На сцену вышли больше 400 музыкантов от 9 до 28 лет. Оценивали конкурсантов профессора ведущих российских вузов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела.
Сахалинскую область на конкурсе представляли: домристки Софья Дудка и Анна Поленцова, гитаристы Евгений Новиков и Кирилл Ласточкин, аккордеонист Никита Клеванный, а также скрипачки София Альская и Эллина Заец.
Аккордеонист Никита Клеванный из корсаковской школы искусств и ансамбль гитаристов «Гальярда» из южно?сахалинской музыкальной школы №1 стали лауреатами первой степени. Остальные участники тоже не остались без призов. Софья Дудка, София Альская, Эллина Заец и ансамбль «Домра плюс» получили дипломы лауреатов третьей степени.
Следующий крупный конкурс для сахалинцев пройдет также во Владивостоке. Это будут «Дельфийские игры».
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