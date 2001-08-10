Спектакль «Дамский портной» прошел в Корсакове

Накануне труппа Сахалинского Международного театрального центра им.А.П. Чехова сыграла спектакль «Дамский портной» в Корсакове. Этот показ стал своеобразной гастрольной премьерой спектакля в портовом городе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в театре.

Главный режиссер театра Александр Агеев поблагодарил коллектив КДЦ «Океан» и зрителей за теплый прием: «Встретили нас прекрасно, очень доброжелательные люди работают в культурно-досуговом центре, замечательная команда профессионалов. Их впечатлили наши декорации и даже вдохновили на создание своих. Был полный зал¸ билеты раскупили молниеносно, и даже в день показа люди приходили, спрашивали лишний билетик. Атмосфера в этот вечер была просто фантастическая. Спасибо всем, обязательно приедем еще!»

Жительнице Корсакова Анастасии Вохмяниной «Дамский портной» пришелся по душе: «Французская музыка, юмор, игра, пластика актеров, - все сочеталось и все было гармонично. Актерский состав бесподобен, главному герою и слуге - браво! Хочется всем посоветовать, если вы устали от трудовых будней и хотите провести вечер с друзьями или с родными, сходите на эту постановку. Спасибо за хороший вечер театру и актерам!»

Театралке Ирине Литишко спектакль тоже понравился: «Душевно отдохнули¸ посмеялись. Замечательная игра актеров. Последний раз была в театре 3 или 4 года назад, когда Чехов-центр привозил комедию «Так же, как все…». Приезжайте чаще, будем рады видеть вас у нас в городе».

Юлия Червякова пришла на спектакль с дочерью¸ свекровью и друзьями, говорит, весь вечер хохотали до слез: «От спектакля в восторге весь зал! На выходе народ гудел, делился впечатлениями. Цена билета, кстати, порадовала. Очень много было пенсионеров, они с таким удовольствием пришли, смотрели, переживали за героев, шептались, обсуждали. Интересно было наблюдать за реакцией дочери, ей 18 лет, она в восторге от главного героя, даже обиделась на меня, что не тому цветы подарила. Очень будем ждать следующего приезда. Приезжайте чаще, ведь Корсаков совсем рядом. Настроение просто восторг. Молодцы!»

18 апреля «Дамский портной» отправится в Холмск (Центральный дом культуры), а в 26 апреля его увидят жители Невельска (РДК им. Невельского). Начало спектаклей в 19.00. Подробнее о наличии билетов можно узнать по телефонам: в Холмске 8 (42433) 50290 и в Невельске 8 (42436) 60833.