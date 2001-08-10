Концерт камерного оркестра Сахалинского колледжа искусств пройдет в областной библиотеке
21 апреля в 18:30 в рамках проведения общероссийской акции «Библионочь» в Сахалинской областной научной библиотеке состоится концерт камерного эстрадного оркестра (руководитель, заслуженный работник культуры - Анатолий Жук). Вход свободный.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области, прозвучат произведения зарубежных композиторов XVIII и XIX века: В.А Моцарта, Дж. Россини, Д. Каччини, а также популярные шлягеры эстрадной музыки: Арно Бабаджаняна, Максима Дунаевского, Косма и др. Зрители смогут насладиться знакомыми и дорогими сердцу песнями «Жди меня», «Мой путь», «Я помню вальса звук прелестный», «Весна идет». Всего в программу войдут 20 номеров инструментальной и вокальной музыки, музыки из кинофильмов, зарубежных и отечественных ретро-шлягеров ХХ в.
В состав оркестра входят учащиеся Сахалинского колледжа искусств, солисты вечера-студенты отделения «Эстрадный вокал»: Павел Алдаков, Елена Кондратьева, Виктория Малютенко и другие.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:47 11 Апреля Сахалинские триатлонисты проплыли 2400-метровый марафон
16:59 11 Апреля На Сахалине открылась первая группа для детей с ограниченными возможностями здоровья
11:34 11 Апреля В Южно-Сахалинске оценили качество питания в школьных столовых
- 10:52 11 Апреля Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на конкурс «Лучшее малое предприятие города»
- 15:15 19 Марта Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
17:03 19 Марта Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
09:25 3 Апреля Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?