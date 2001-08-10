Концерт камерного оркестра Сахалинского колледжа искусств пройдет в областной библиотеке

21 апреля в 18:30 в рамках проведения общероссийской акции «Библионочь» в Сахалинской областной научной библиотеке состоится концерт камерного эстрадного оркестра (руководитель, заслуженный работник культуры - Анатолий Жук). Вход свободный.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области, прозвучат произведения зарубежных композиторов XVIII и XIX века: В.А Моцарта, Дж. Россини, Д. Каччини, а также популярные шлягеры эстрадной музыки: Арно Бабаджаняна, Максима Дунаевского, Косма и др. Зрители смогут насладиться знакомыми и дорогими сердцу песнями «Жди меня», «Мой путь», «Я помню вальса звук прелестный», «Весна идет». Всего в программу войдут 20 номеров инструментальной и вокальной музыки, музыки из кинофильмов, зарубежных и отечественных ретро-шлягеров ХХ в.

В состав оркестра входят учащиеся Сахалинского колледжа искусств, солисты вечера-студенты отделения «Эстрадный вокал»: Павел Алдаков, Елена Кондратьева, Виктория Малютенко и другие.