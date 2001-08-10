Лекция «Замечательные ископаемые Сахалина» пройдет в Южно-Сахалинске
25 апреля в 13:00 в лекционном зале Сахалинского областного краеведческого музея состоится лекция «Замечательные ископаемые Сахалина». Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Древнейшее прошлое Сахалина в палеонтологических находках и проблемы его сохранения». Лекцию будет читать Соловьёв Александр Викторович, старший научный сотрудник естественнонаучного отдела Сахалинского областного краеведческого музея.
В ходе лекции будет рассказано о наиболее интересных ископаемых находках, сделанных на Сахалине:
- головоногих аммонитах,
- гигантских пателлогастроподах,
- прадедушке всеми любимых муми-троллей,
- хищном зубатом ките - сахалиноцете,
- о предке всех китов, который «бегал краем моря».
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