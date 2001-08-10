В горпарке Южно-Сахалинска в праздники приготовили ряд мероприятий

Городской парк культуры и отдыха Южно-Сахалинска в преддверии майских праздничных дней подготовил для своих гостей специальную программу.

29 апреля с 13:00 до 15:00 на территории бывшего картодрома в рамках Всероссийского фестиваля «Выходи гулять» состоится концертно-развлекательная программа «Музыка весны». В программе выступление творческих коллективов сахалинской области, конкурсы, викторины и розыгрыши.

30 апреля с 13:00 до 15:00 территории бывшего картодрома пройдет концертно-развлекательная программа «Весеннее настроение». Выступление вокальных, хореографических коллективов и солистов областного центра будут ждать своих зрителей.

1 мая в 13:30 состоится концерт, посвящённый празднику весны и труда, «Мелодии весны». Фееричным началом программы станет выступление духового оркестра.

Также все дни с 29 апреля по 1 мая на площадке бывшего картодрома будут организованы мастер-классы «Весенние цветы» и ярмарка декоративно-прикладному искусству.