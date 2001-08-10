«Сахалин Энерджи» представит уникальную экспозицию на «Сокровищах Севера»

29 апреля в Конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве откроется XIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018», в которой будут представлены 20 регионов Российской Федерации. «Сахалин Энерджи» - традиционный участник выставки. В этом году компания представит новую экспозицию «Как родилась земля».

«Сокровища Севера» - глобальное объединяющее событие. Здесь собираются вместе представители разных регионов, присутствуют общественные организации, бизнес и власть. На одной площадке параллельно проходят как культурно-просветительские, так и деловые мероприятия. Для социально-ответственной компании, уделяющей особое внимание взаимодействию с коренными народами Севера, «Сокровища» - непременный пункт в деловом календаре», - отметила начальник отдела социальной деятельности Наталья Гончар.

На стенде представлены разные этапы развития острова Сахалин – от мифологического начала до энергичного настоящего. История рождения острова нашла отражение в легенде известного нивхского писателя Владимира Санги, которая и дала название экспозиции. В оформлении использовались работы Семена Надеина и других островных художников.

В составе делегации известные сахалинские мастера – Елена Бибикова, Вероника Осипова, Вадим и Юрий Левкуны. На протяжении всех дней работы выставки сахалинцы будут делиться с желающими секретами своего мастерства.

Любой посетитель выставки сможет получить информацию о современных механизмах сохранения и развития традиционной хозяйственной деятельности и культуры коренных малочисленных народов Севера, применяемых в Сахалинской области компанией «Сахалин Энерджи» и ее партнерами – Региональным Советом уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области и островным правительством.

«Основой многолетнего сотрудничества между коренными народами Сахалина, компанией «Сахалин Энерджи» и Правительством Сахалинской области в рамках реализации трехстороннего соглашения является комплексный подход и открытый характер обсуждения. Этот процесс не стоит на месте - с каждым этапом он совершенствуется и модернизируется. Продолжая действовать в поступательном направлении, мы всегда рады делиться нашим примером, который носит передовой характер», - отметила Людмила Кравчук, председатель Регионального совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области.

Работа выставки продлится до 3 мая.