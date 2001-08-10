В Музее книги Чехова назначили директора
Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» с 28 апреля официально возглавила Евгения Фирсова. С февраля 2016 года она находилась в должности исполняющей обязанности директора музея книги А. П. Чехова.
Свой трудовой путь Евгения Фирсова начала в Сахалинском областном краеведческом музее в 2000 году с должности экскурсовода. С 2005 года возглавляла различные структурные подразделения краеведческого музея: заведующая сектором выставочных работ; 2006 – отдел истории краеведческого музея; 2007 – отдел развития и музейного маркетинга; 2011 –отдел истории; 2012 – экспозиционно-исследовательский отдел.
С 2005 года является исполнительным директором, а с 2017 – президентом Ассоциации музеев Сахалинской области.
С февраля 2015 года сменила место работы на Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», куда пришла работать в качестве заместителя директора по развитию музея и научной работе.
«В настоящее время музей осуществляет ряд больших проектов. Одна из основных задач – открытие музея в селе Кировское, посвященного истории медицины Сахалина, – поделилась планами Евгения Фирсова. – Также мы будем дальше развивать наши действующие проекты “Современники Чехова»”, “Листая страницы памяти” и другие. В центре внимания музея книги и подготовка к юбилейным чеховским мероприятиям 2020 года совместно с учреждениями культуры, образования и общественниками Сахалинской области».
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