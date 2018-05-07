В Южно-Сахалинске в последний раз показали спектакль «Так же, как все…»
Накануне на сцене Чехов-центра прошел последний показ спектакля «Так же, как все…». Его премьера состоялась в октябре 2011 года, и за 7 лет постановка не потеряла своей актуальности. Эта сентиментальная комедия, которую поставил на сахалинской сцене режиссёр Даниил Безносов, полюбилась зрителям за легкость и тонкий, ироничный юмор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в театре.
«Я смотрела этот спектакль давно, несколько лет назад, мне он очень понравился своей житейской мудростью, - говорит южносахалинка Дарья Титаева. - Решила сходить на него с друзьями второй раз, оказалось, что пришли на последний показ. Прощаться со спектаклем не хочется, очень жалко. Такие комедии - добрые, жизненные - должны быть обязательно в репертуаре театра».
Артист Андрей Кузин признался, что прощается с постановкой с легкой ноткой грусти: «У каждого спектакля есть свой срок, пришла пора проститься и с этой комедией. «Так же, как все..» - это несколько простых жизненные истории, объединенных вместе. Бытовая комедия о человеческих отношениях, в которой показаны извечные проблемы, например, отцов и детей. Они очень близки многим людям, сидящим в зале. Почему зрители смеются? Потому что узнают в героях себя».
За семь лет спектакль был показан не только в городах Сахалинской области, но и выезжал на гастроли за пределы острова - в Иркутск и Благовещенск. Самым необычным героем постановки стал кот Пузик в исполнении настоящего кота Шамана. Хозяин четвероногого пушистика артист Антон Ещиганов каждый спектакль дежурил за кулисами, переживая за своего питомца.
«Неожиданно было, когда на сцене появился настоящий черный кот. Мне даже показалось, что он вошел в образ и играет провинившегося домашнего питомца, - делится впечатлениями зрительница Татьяна Горешина. - Чудесный спектакль, замечательный актерский состав. Увидела своих любимых Анну Антонову и Андрея Кузина, здесь они очень правдоподобно сыграли семейную пару. И остальным артистам - браво!»
В антракте для зрителей была организована фотосушка, где каждый желающий мог взять себе фотографию с автографом любимого артиста на память. В финале спектакля артистов отблагодарили цветами и бурными продолжительными овациями.
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