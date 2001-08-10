Отчетный концерт хореографического центра «Мечта»прошел в «Октябре»

Танцоры творческих объединений, входящих в состав «Мечты», показали новую программу в Южно-Сахалинске, в том числе несколько премьерных номеров. В праздничном вечере приняли участие также ансамбль народных инструментов «Братчина», вокальные ансамбли «Экспромт» и «Родничок» из Долинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Зрителям представили самобытные танцы народов мира «образцового» хореографического ансамбля «Сказка» и ансамбля «Сюрприз», футуристические композиции ансамбля «Анимэ», динамичные номера ансамблей «G-next» и «Jam», задорные выступления ансамбля «Зазеркалье», объединившего самых маленьких членов «Мечты». Зал тепло встретил дебютное выступление «Инклюзивной группы», в которой к танцевальному искусству приобщают по специальным методикам, учитывающим состояние здоровья.

Хореографы «Мечты» плодотворно сотрудничают с коллегами из других российских городов: несколько танцев поставлены приглашенными специалистами из Москвы, Самары, Хабаровска.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил большой вклад хореографического центра в культурную жизнь города на протяжении 23 лет существования учреждения, в эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Он подчеркнул, что каждый из 250 воспитанников «Мечты» - это достойное будущее островной столицы. Сергей Надсадин вручил директору Павлу Колпакову сертификат на приобретение профессиональной обуви для танцоров.

Доброй традицией ежегодных отчетных концертов стало чествование выпускников хореографического центра, а также семей, которые принимают самое живое участие в его жизни.

Логическим финалом и эмоциональным пиком вечера стал выход всех участников на сцену и овации для педагогов Натальи Полей, Инны Ли, Александра Володина, Ивана Погодаева, Виталия Протасова, Екатерины Гавриловой и мастера по костюмам Натальи Щербаковой.

Среди достижений центра только за последние три года гран при Международного фестиваля-конкурса в г. Сочи, гран при международного фестиваля-конкурса «Мировые таланты», первое место в Международном фестивале-конкурсе «Арт-поколение. Москва-2016», диплом лауреата на XI международном фестивале хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты» и ряд других престижных наград. В 2016 году воспитанники «Мечты» представляли Сахалинскую область на II Всемирном детском фестивале в Японии, а также Дальневосточный федеральный округ - на Международном фестивале Владимира Спивакова «Москва встречает друзей». На прошлой неделе коллектив центра вернулся с фестиваля уличного искусства из города Ансан (Республика Корея), где покорил зрителей народными танцами.